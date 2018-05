Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zu 350 Jahre Merck

DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu 350 Jahre Merck:

"Ob es Merck in 350 Jahren noch geben wird, das weiß heute niemand.



Die Wahrscheinlichkeit aber ist nicht eben gering. Vor allem, wenn der im Dax notierte Familienkonzern aus Darmstadt seinen Prinzipien ebenso treu bleibt wie dem Standort: kein Zwist im weitverzweigten Clan, der in die 13. Generation geht. Weiteres Denken in Dekaden. Und vor allem der stete Drang, sich immer wieder neu zu erfinden. Anders lassen sich Kriege und Krisen, Konkurrenten und Konjunkturen auch nicht überstehen. Wer sich dabei als strategischer Strippenzieher im Hintergrund und als Treuhändler für die nächste Generation versteht, der spielt kein Roulette - eine Beruhigungspille für die Beschäftigten."/zz/DP/he