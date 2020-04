Pressestimme zu Corona-Elterngeld

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Vorschlag eines Corona-Elterngeldes:Die Nachricht, dass gerade die Kitas bis auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, hat viele Eltern hart getroffen. Da ist jeder Vorschlag willkommen, der Entlastung bringt. Die Ausweitung des Elterngeldes beispielsweise, wie sie Wirtschaftsforscher fordern - für eine Jobpause ohne allzu großen Einkommensverlust. Eine paritätische Ausgestaltung würde außerdem verhindern, dass unsere Gesellschaft, was Gleichberechtigung angeht, in die 50er Jahre zurückfällt.Das Elterngeld hilft allerdings vor allem den gut ausgebildeten Gutverdienern, die zwischen Skype-Konferenz und Wickelkommode verzweifeln. Noch wichtiger ist es, sich um die Kinder zu kümmern, deren Eltern aus anderen Gründen als beruflichem Stress dazu nicht in der Lage sind. Für sie muss die Notbetreuung ausgebaut werden - schnell und unbürokratisch.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4573985OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell