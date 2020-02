Pressestimme zu CDU/AKK

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zum Rückzug von AnnegretKramp-Karrenbauer:Nun ist der Zerfallsprozess auch bei der CDU offensichtlich geworden. SeineUrsachen aber gehen auf die Zeit vor Kramp-Karrenbauers Amtsantritt im Dezember2018 zurück. Entgegen landläufiger Meinung hat die Partei auch unter derLangzeit-Vorsitzenden und Kanzlerin Angela Merkel den Aufstieg der extremenRechten teils ausgesessen und teils sogar begünstigt. Jetzt geht in der CDU dasRennen um die Nachfolge wieder los. Das mag spannend werden. Aber solangeniemand genau weiß, ob und wie sich die CDU als bürgerliche Partei in klarerAbgrenzung zur AfD positioniert, wird auch der nächste Vorsitzende keine langeHalbwertszeit haben. Wer weiß: Vielleicht rufen sie am Ende noch nach AngelaMerkel - in der falschen Hoffnung, grundlegende Konflikte wieder unter die Deckezu bekommen, unter der sie einst so schön gehalten worden sind.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4516775OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell