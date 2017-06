Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zum Terror

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zum Terror:

"Die Hintermänner des Terrors, die vom Nahen Osten aus überall in der Welt Angst verbreiten, führen tatsächlich einen Propagandakrieg.



Seit die Offensive einer breiten Koalition zu militärischen Niederlagen des IS führt, tragen die Islamisten das Blutvergießen noch öfter in unsere Städte. Aber es gibt eben nicht nur die "Erfolge" der Hetzer und Mörder. Es gibt auch die klugen Reaktionen aufgeklärter Menschen, die Vorsorge der Sicherheitsbehörden, die etwa das Rockfestival "Rock am Ring" unterbrachen, die Disziplin der 90 000 Besucher, die das Gelände binnen 30 Minuten räumten und nach der Entwarnung wieder Freude an jener Musik fanden, die den Islamisten so verhasst ist."/DP/he