Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu Schulz/Agenda

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zu Schulz/Agenda:

"Martin Schulz will der Kandidat der sozialen Wärme sein.



Das ist seine einzige Chance: Die technokratische Kanzlerin öffnet Schulz den Raum, und die Agitatoren von ganz links und ganz rechts drängen ihn hinein. Noch sind die Ankündigungen vage, aber die Richtung ist klar: Die SPD, die sich seit Jahren von der Partei der Arbeit in eine Partei der Umverteilung zurückentwickelt, geht den nächsten Schritt. Schulz ist in der Nahles-SPD angekommen."/yyzz/DP/stb