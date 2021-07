Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu Olympia

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Die "Braunschweiger Zeitung" zu Olympia:

"Die Olympischen Spiele in Tokio werden anders als alle anderen.



Wegen der Corona-Pandemie lautet das Motto: Möglichst spät anreisen, möglichst früh zurückkehren, möglichst wenig Kontakt, möglichst viel Abstand. Und keine Zuschauer in den Arenen. Der olympische Gedanke, das besondere Flair, all das bleibt auf der Strecke. Nicht nur aus pandemischer, sondern auch aus Sportler-Sicht kann man sich diese Spiele eigentlich schenken. Doch dagegen spricht das Geld. Die Spiele sind ein Milliarden-Zirkus. Sponsoren machen Druck. Es ist eine olympische Zwickmühle."