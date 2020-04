Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu Montgomery-Kritik

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zu Montgomery-Kritik:

"Das hat uns Corona-Genervten gerade noch gefehlt.



Endlich zeigt sich etwas, das einem Konsens zur Maskenpflicht ähnlich sieht. Und dann kommt der Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery um die Ecke und erklärt die Maske für Mumpitz. Er lehnt die Maskenpflicht ab, weil sie zu Leichtsinn verleite. Es wäre hilfreich gewesen, wenn er sich einmal zu Feldstudien in den Supermarkt um die Ecke bemüht hätte. Dort wie im Bus oder auf dem Bahnsteig ist die Einhaltung eines Abstandes von eineinhalb, zwei Metern häufig unmöglich. Also reduziert man das Risiko, so gut es geht."/yyzz/DP/he