Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu Krankenversicherung

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung" zu Krankenversicherung:

"Gesetzlich Krankenversicherte können sich zum 1. Januar 2019 wohl über niedrigere Beiträge freuen.



Der Beitrag soll von diesem Termin an wieder zu gleichen Teilen von Beschäftigten und Arbeitgebern gezahlt werden - eine Entlastung für Arbeitnehmer, die bislang mehr zahlen. Gut so! Die Entscheidung war lange überfällig, der Abschied von der paritätischen Finanzierung des Gesundheitssystems im Jahr 2005 war falsch. Das Problem daran ist nicht die akute Mehrbelastung, denn die war und ist bei Zusatzbeiträgen im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich gering. Skandalös war aber die grundsätzliche Weichenstellung: Die absehbare Kostenexplosion im Gesundheitssystem, gegen die noch kein Mittel gefunden ist, hat man allein den Versicherten aufgebürdet. Die Änderung ist jetzt auch ein Signal dafür, dass es sich nicht lohnt, Grundsätze des Sozialstaates in der Hoffnung auf kurzfristige ökonomische Effekte zu opfern."/zz/DP/he