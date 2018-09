Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu E-Autos

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - 'Braunschweiger Zeitung' zu E-Autos:

Die Probleme sind seit Jahren bekannt: der hohe Preis, die wenigen Modelle und die Reichweite einer Batterieladung, die längst nicht an die einer Tankfüllung heranreichen.



Zugleich fehlten Ladestationen, um das Manko vor allem auf längeren Strecken auszugleichen. Für eine Million E-Autos sind bis zu 80 000 Ladepunkte nötig. Es gibt aber lediglich 13 500 öffentliche Ladepunkte. Wen wundert es da, dass Verbraucher kaum E-Autos kaufen? Die Große Koalition will bis 2020 mindestens 100 000 Ladepunkte für E-Fahrzeuge zusätzlich schaffen. Deutschland soll an den Autobahnen das weltweit erste flächendeckende Ladenetz haben. Auch die deutschen Autobauer bemühen sich laut eigener Aussage. Das klingt alles wieder einmal gut. Jetzt müssen Taten folgen./ra/DP/stk