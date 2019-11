Pressestimme: 'Braunschweiger Zeitung' zu Bayern München/Kovac

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - "Braunschweiger Zeitung' zu Bayern München/Kovac:

"Schon in Jahr eins von Kovac verpennten es die Bosse um Macher Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die in der jüngeren Vergangenheit aus Prinzip konträre Positionen vertraten, den Kader für den Fußball, den Kovac spielen lässt, umzubauen.



Immerhin holte er trotzdem Meisterschaft und Pokal. Nun, nach vielen Missverständnissen, sollten sich die Bosse beim FC Bayern endlich entscheiden, für was ihr Klub fußballerisch zukünftig stehen will."/al/DP/he