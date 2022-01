Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zur Impfpflicht-Debatte

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur Impfpflicht-Debatte:

Auf der politischen Ebene wird den ganzen Winter über die Impfpflicht gestritten werden. Das muss so sein, weil es hier um einen erheblichen Eingriff in die Selbstbestimmung geht. Noch ist mehr als die Hälfte der Bürger in Deutschland für eine Impfpflicht. Wenn es blöd läuft, sinken aber die Zustimmungswerte in der Bevölkerung weiter, und die Politik beschließt nach dem Austausch aller Argumente eine wie auch immer geartete Impfpflicht zu einem Zeitpunkt, an dem nur noch die wenigsten Bürger darin einen Sinn erkennen. Unwahrscheinlich ist das nicht.