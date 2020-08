Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zur Geschlechtergerechtigkeit

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur Geschlechtergerechtigkeit:

"Aber die allerbeste Gelegenheit nutzt nichts, wenn man sie nicht ergreift.



Und da sind nun die Frauen selbst gefordert. Zu erwarten, dass am Tisch serviert wird und man nicht ans Büfett stürzen muss, ist der Fehler, den Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen, in Zeiten der Paritätsgesetzgebung häufig machen. Wie sehr die Qualität leidet, wenn eine Einrichtung die Quote nicht erfüllt, wird erst deutlich, wenn sich genug Frauen ein gewisses Maß an Aggressivität abnötigen, wenn sie ihren Gestaltungswillen ernst nehmen und bereit sind, sich in die verbale Schusslinie zu begeben. Wenn sie da sind. Statt untereinander zu klagen, sollten gut sichtbar die Hände hochgehen: Hier sind wir!"/yyzz/DP/he