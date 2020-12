Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zur Debatte um den verkaufsoffenen Sonntag

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zur Debatte um den verkaufsoffenen Sonntag:

Es wird Zeit, dass der Sonntag auch im Einzelhandel seine Unantastbarkeit verliert.



Bundesweit arbeiten schon jetzt mehr als sieben Millionen Beschäftigte an mindestens einem Sonn- oder Feiertag im Monat, also fast jeder fünfte Arbeitnehmer. In Krankenhäusern und ÖPNV ist Sonntagsarbeit normal. Auch Kinos, Gastronomie und Kultur werden irgendwann wieder an Sonntagen geöffnet sein. Das muss nach Corona auch im Einzelhandel möglich sein, wenn es künftig lebendige Innenstädte geben soll. Läden auf, wann immer sie wollen./yyzz/DP/mis