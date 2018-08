Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu den Vorfällen in Chemnitz

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Zeitung" über den Umgang mit den Ereignissen in Chemnitz:

"Es geht um die Manifestation von Hass.



Zumindest ist das der Eindruck, der sich in diesen Tagen aufdrängt. Ein Eindruck, der einen auch daran zweifeln lässt, dass gut gemeinte Konzerte gegen Rechts und Lichterketten der Solidarität diese Lage im Land besser machen werden. Warum ist es wichtig, diesen bitteren Eindruck festzuhalten? Weil in diesen Tagen, in denen rechte Gewalt auf die Straße getragen wird, immer wieder die Forderung kommt, man müsse mit den Menschen reden, sie ernst nehmen, ihre Motive verstehen. Aber vielleicht sollte man es da einmal mit den einfachen Weisheiten der AfD halten: Reden wir nicht über die Motive von Straftätern, sondern über ihre Taten. Das fordern die Populisten ja immer. Also: Reden wir über die Straftaten. Über das Bedrohen und Verletzen anderer Menschen, über das Zeigen des Hitlergrußes, über die Störung der öffentlichen Ordnung, über Selbstjustiz. Ahnden wir auch diese Straftaten. Und geben wir denen, die sich noch nicht strafbar gemacht haben, nicht das Gefühl, es könnte sich lohnen mitzumachen."/al/DP/tos