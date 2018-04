Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Teilzeitgesetz

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Teilzeitgesetz:

"Es wird Zeit, dass ein Rückkehrrecht von der Teilzeit in die Vollzeit endlich festgeschrieben wird.



Das wird in vielen Familien für Entspannung sorgen. Nicht nur, weil die wieder voll Arbeitenden mehr verdienen und so auch ihrer eigenen Rente entspannter entgegen sehen können. Das Recht auf Rückkehr wird auch dazu führen, dass noch mehr Menschen für eine überschaubare Zeit auf Teilzeit gehen werden als bisher. Sie können dann ihre Arbeitszeit ihrer Lebenssituation tatsächlich anpassen, ohne Angst haben zu müssen, dass die Entscheidung möglicherweise nicht revidierbar sein könnte. Allerdings gilt das nur, wenn der Gesetzentwurf nicht weiter verwässert wird. Schon jetzt verursachen die eingebauten Einschränkungen Bauchschmerzen: Es erschließt sich nicht, warum in kleineren Betrieben nur einer pro 15 Mitarbeiter auf die volle Zeit zurück kehren darf."/zz/DP/he