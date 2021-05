Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Nebeneinkünften

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Nebeneinkünften:

"Die Grünen haben sich in Sachen Transparenz, in Lobbyfragen und auch bei der Frage der Nebentätigkeiten ein regelrechtes Saubermann-Image erarbeitet.



Da dürfen einer Spitzenkandidatin solche Nachlässigkeiten nicht passieren. Vor allem aber darf die Partei diese Fehler, wenn sie denn öffentlich werden, nicht auch noch herunterspielen. Klüger wäre es, auch mal ein paar (selbst)kritische Worte fallen zu lassen. Lauterbach hat seinen Fehler besser gemanagt. Er hat ihn selbst öffentlich zugegeben und als das eingeordnet, was er ist - ein Riesenfehler nämlich - und die Summe dann an Unicef gespendet. Die Corona-Hilfe Indien profitiert jetzt davon, dass er nicht nur ein allzeit präsenter Gesundheitspolitiker, sondern auch ein ziemlich teurer Vortragsredner ist."/ra/DP/he