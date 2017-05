Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Merkels Reaktion auf Trump und Brexit

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Merkels Reaktion auf Trump und Brexit:

"Plötzlich kommt es wieder auf Europa an.



Hier ist Merkel die unangefochtene Führungsfigur. ... Ganz nebenbei bereitet Merkel die Öffentlichkeit und die eigene Partei darauf vor, dass nach der Bundestagswahl große Reformen in der Europäischen Union zu erwarten sind... Um es ein wenig pathetisch zu formulieren: Der Tag, an dem Merkel im Truderinger Bierzelt das Wort ergriff und den Maßkrug stemmte, war womöglich der Tag, an dem Europas Neugründung begann."/ra/DP/jha