Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Corona-Lockerungen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Corona-Lockerungen:

"Die Politik muss Instrumente für die Eigenverantwortung in die Hand geben: Schnelltests müssen besser überprüft werden. Nur solche mit einer Sensitivität von über 75 Prozent über alle Viruslasten hinweg sollten in Testzentren, Schulen und Kitas angewendet werden und auf dem Markt erhältlich sein. Kostenfreie Schnelltests müssen beibehalten werden, auch FFP2-Masken müssen endlich kostenlos erhältlich sein. "Ich will nicht, dass irgendjemand durch mein Verhalten krank wird" - das muss der Leitgedanke sein, der auch weit über den 20. März reichen muss. Können wir diese Eigenverantwortung von einer heterogenen Gesellschaft erwarten? Können wir von der Politik erwarten, dass sie hart eingreift, sollte sich der neue Weg nicht bewähren? Und wie wird die Bevölkerung reagieren, wenn sie bemerkt, dass das Konzept der Eigenverantwortung sich möglicherweise als eine fahrlässige Fehlentscheidung entpuppt hat?"/ra/DP/jha