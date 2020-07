Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Bundesbank-Chef Weidmann/EU/Corona

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zu Bundesbank-Chef Weidmann/EU/Corona:

"Weidmann fordert "Kontrollmechanismen", bekennt sich aber zur "finanziellen Solidarität".



Weidmann weiß allerdings genau, dass "Solidarität" ein schwammiger Begriff ist. In der Griechenland-Krise wurden mit diesem Anspruch die Banken gerettet, nicht die Arbeiter und Angestellten in Griechenland. Tatsächlich ist der Zug aber abgefahren: Das "Next Generation EU (NGEU)"-Programm ist seinem Wesen nach der Einstieg in eine Art Eurobonds, also der gemeinsamen Verschuldung in der EU. Die Frage ist längst nicht mehr, ob eine Schulden-Union kommen soll oder nicht. Die Frage ist auch nicht, ob dies mit den Europäischen Verträgen vereinbar ist. Die einzige und nun wichtigste Frage ist, ob es der EU gelingt, das neue Konstrukt demokratisch zu legitimieren und sicherzustellen, dass es keine Exzesse auf Kosten der kommenden Generationen gibt."