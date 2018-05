Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Bamf

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Zeitung" schreibt zu Bamf:

"Kein Zweifel, was sich in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge in Bremen zugetragen hat, muss aufgeklärt werden.



Auch darüber hinaus gibt es viele Missstände in der Behörde. Die Debatte um das angebliche Totalversagen des Amts zeigt aber, wie sehr es ein Spielball der Politik ist. Seit Jahren wird es für alles, was in der Flüchtlings- und Asylpolitik falsch läuft, verantwortlich gemacht. ... Dort soll jetzt wieder Qualität vor Quantität gehen. Und am Ende wird wieder das Amt daran Schuld sein, wenn Asylverfahren dann zwangsläufig länger dauern. Die Behörde, das ist leicht vorherzusagen, bleibt ein Spielball der Politik."/yyzz/DP/nas