Pressestimme: 'Berliner Zeitung' zu Anschlagsverdacht in Berlin

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Zeitung" zum Anschlagsverdacht in Berlin:

Der Polizeieinsatz war vermutlich nicht unverhältnismäßig, doch er lässt trotzdem einen unguten Geschmack zurück.



Die Ermittler kennen ihre üblichen Verdächtigen offenbar genau, bleiben ihnen auf den Fersen, nehmen sie fest. Und können ihnen dann doch nichts nachweisen. Immerhin haben die Fahnder in jüngster Zeit einige präventive Maßnahmen durchgeführt, ohne dass es zu nennenswerten Anklagen gekommen wäre. Wer spielt da mit wem? Sind diese 18 bis 21 Jahre alten Männer so schlau, dass man ihnen nichts nachweisen kann? Oder sind sie nur großmäulige Mitläufer des Salafistenszene, die sich wichtig machen? Nützt dieses Katz- und Maus-Spiel in Wahrheit der Polizei, die so den Nachweis erbringt, dass sie wachsam ist und sich ein zweiter Terroranschlag in Berlin nicht wiederholen wird? Wir könnten damit zufrieden sein, wenn sich nicht im Geheimen das unangenehme Gefühl breitmachte, dass die wahre Gefahr vielleicht irgendwo anders lauert./zz/DP/fba