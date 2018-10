Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Türkei

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Türkei:

"Man ahnt, was solche Erfahrungen mit den Türken in Deutschland, beziehungsweise mit den türkischstämmigen Deutschen machen.



Sie erzeugen Verunsicherung, ein Klima der Angst. Sie sollten sich künftig zweimal überlegen, was sie posten, twittern oder sonst wo an die große Glocke hängen - und vor allem, ob sie noch unbefangen in die Türkei reisen können. In Deutschland sind sie in Sicherheit, aber gewiss nicht vor Einschüchterung geschützt. Erdogan behandelt Gegner wie Staatsfeinde und die wie Vogelfreie. Er verliert jedes Maß. Auch dafür gibt es viele Beispiele, wie der Umgang mit dem Journalisten Deniz Yücel oder mit dem US-Pastor Andrew Brunson, der ohne Anklage im Gefängnis sitzt, zeigt."/yyzz/DP/he