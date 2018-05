Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Gesundheitswirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Gesundheitswirtschaft:

"Berlin hat als Gesundheitsstandort großes Potenzial.



Folgerichtig setzt der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf diesen wichtigen Zukunftsbereich. Die Berufung der Expertenkommission "Gesundheitsstadt Berlin 2030" wirft allerdings Fragen auf. In dem Konzept spielen Charité und Vivantes als große Player bei der Patientenversorgung und der medizinischen Forschung eine zentrale Rolle. Sie sehen sich aber bislang nicht eingebunden, wüssten nicht, was konkret von ihnen erwartet werde. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop saß nicht mit am Tisch, als das Expertengremium vorgestellt wurde. Verwunderlich, denn für die Gesundheitswirtschaft ist die Grünen-Politikerin zuständig. Sie bereitet ohnehin den "Pharmadialog" vor, einen direkten Austausch mit großen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. Nun macht also jeder seins."/ra/DP/he