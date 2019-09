Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur EU-Kommission

BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zur EU-Kommission

Wer in den EU-Hauptstädten gehofft hatte, von der Leyen würde die Kommission nicht ganz so politisch anlegen wie ihr Vorgänger Juncker und lieber auf die Anweisungen der Regierungschefs warten, darf sich getäuscht fühlen; die Kommission ist so austariert, dass ihre tragenden Kräfte Widerstände im zerfaserten Parlament und im Rat überwinden können.



Freilich, all das gilt im Moment für die planbaren Herausforderungen. Die eigentliche Bewährungsprobe für von der Leyen kommt, wenn sie wie ihre Vorgänger mit unerwarteten Krisen konfrontiert wird. Die kommen schneller als gedacht, wie die neue Zuspitzung im Brexit-Drama oder der Handelsstreit mit den USA erahnen lassen./yyzz/DP/zb