Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Berliner SPD/Bundestagswahl

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Berliner SPD/Bundestagswahl:

"Die Berliner SPD steht vor einem Luxusproblem.



Ungewöhnlich viele Wahlkreise sind für die Bundestagswahl im Herbst 2021 vakant. Keine politische Kraft wird mit der Bekanntheit eines sozialdemokratischen Teams konkurrieren können, in dem der Noch-Regierende Bürgermeister Michael Müller, Juso-Chef und Talk-Show-Dauergast Kevin Kühnert sowie die Anti-Diskriminierungs-Kämpferin Sawsan Chebli mit versierten Fachpolitikern wie der Finanz-Kennerin Cansel Kiziltepe und dem Energieexperte Klaus Mindrup an einem Strang ziehen. Ideologische Differenzen sollten die Genossen zurückstellen. Bleibt nur das große Ungewisse: die Wähler. Wenn die Berliner SPD es nicht schafft, in der Stunde großer Not und immer noch schlechter Umfragewerte ihre besten Politiker ins Rennen zu schicken, dann wäre der Partei wirklich nicht mehr zu helfen."