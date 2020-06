Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zur Berlin Fashion Week

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zur Berlin Fashion Week:

"Der Umzug der Fashion-Week-Messen zeigt, dass der Berliner Senat sein Vorgehen überdenken muss, will die deutsche Hauptstadt weiter im internationalen Messegeschäft mitspielen - und sich bei Neuvergaben vielleicht auch mal durchsetzen.



Frankfurt und das Land Hessen haben den Veranstalter auch mit finanziellen Versprechungen gelockt. München hatte die IAA dank einer finanziellen Mitgift zugesprochen bekommen. Künftig wird auch Berlin finanziell stärker in Messen investieren müssen. Der Landesbetrieb, die Messe Berlin, könnte mit mehr Geld neue Formate entwickeln und bestehende ausbauen. Viel hängt in der Stadt davon ab, dass Berlin ein erfolgreicher Messestandort bleibt. Hotels, Gastronomen oder Taxifahrer leben von den Gästen. Der Senat muss mithelfen, damit die Stadt nach Corona daran anknüpfen kann."