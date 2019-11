Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum öffentlichen Gelöbnis

BERLIN (dpa-AFX) - Berliner Morgenpost" zum öffentlichen Gelöbnis:

"Zuletzt gab es ein solches öffentliches Gelöbnis vor dem Reichstag im Jahr 2013, die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hatte anlässlich ihrer Vereidigung im Juli erklärt, dass sie mehr öffentliche Gelöbnisse wolle, dass die Soldaten wieder mehr in der Gesellschaft wahrgenommen werden müssten.



Richtig so. Aber so wie am Dienstag in Berlin funktioniert es nicht. Denn das, was öffentlich sein sollte, war nur ausgewählten Personen zugänglich. Die Polizei war mal wieder im Großeinsatz, weiträumig war das Areal rund um Reichstag abgesperrt. Wer keine Einladung hatte, kam nicht einmal in die Nähe des Ortes."/yyzz/DP/he