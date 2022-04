Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum Pflegenotstand

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Pflegenotstand:

"Wer in zehn oder 20 Jahren das Alter erreicht, in dem relativ viele Menschen auf Pflege angewiesen sind, wird keineswegs sicher sein, dass es dann noch ausreichend Menschen gibt, die diese Aufgabe übernehmen wollen. Am bedrohlichsten aber ist der drückende Mangel an Personal. Dabei ließen sich die Bedingungen schnell verbessern. Es ist unwürdig, umständlich und schreckt akademisch gebildete Pflegeprofis aus dem Ausland ab, dass sie in Deutschland für viele ihrer täglichen Leistungen Ärzte einschalten müssen. Nicht einmal Wunden versorgen dürfen sie ohne Verordnung eines Mediziners. Wer den Pflegeberuf aufwerten möchte, muss zuerst die Arzt-Zentrierung des deutschen Systems beenden und den Menschen an den Betten mehr Verantwortung geben. Ohne dies rutschen wir in den Pflegenotstand."/kkü/DP/nas