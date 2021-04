Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum Kampf ums Wasser

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Kampf ums Wasser:

"Wenn die Corona-Pandemie überwunden ist, dürfte der Klimawandel wieder zum Mega-Thema avancieren.



Auch in Berlin muss sich die Politik mit der Erderwärmung auseinandersetzen. Die Frage, wie sich die wachsende Metropolregion auch in 20 oder 30 Jahren noch ausreichend mit sauberem Wasser versorgten kann, müssen Politik und Administration sich dringend stellen. Die Wasserversorger warnen, dass ohne konsequentes Gegensteuern die Sicherheit der Wasserversorgung nicht überall in der Region gesichert werden könne. Der Kampf ums Wasser wird fast alle Lebensbereiche durchdringen. Wer für eine sichere Wasserversorgung der Zukunft die besten Konzepte vorschlägt hat gute Chancen, auch in Berlin politisch vorne zu liegen. Für die Grünen als Drängler im Kampf gegen den Klimawandel ist das keine schlechte Ausgangsposition."/yyzz/DP/he