Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum BER

Wir haben das schon oft erlebt.



Erst sickert ein Bericht über die Lage am BER durch. Es wird spekuliert, um wie weit nach hinten sich die Eröffnung des Hauptstadtflughafens wohl verschiebt. Nach ein paar Stunden Bedenkzeit meldet sich dann das Flughafen-Management. Der Bericht sei entweder nicht abgestimmt oder nicht neu oder nicht so dramatisch. Im aktuellen Fall geht Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup kommunikativ sogar noch einen Schritt weiter. Der Bericht des Tüv sei gut, weil er die realistische Lage auf der Baustelle schildere. Deswegen habe er ja die Prüfer geholt. Dennoch sind wir alarmiert, wenn von "systemischen Mängeln" die Rede ist. Am 15. Dezember will der Flughafenchef sich festlegen, wann der BER endlich starten kann. Hoffen wir also auf eine Eröffnung 2020. Das ist immer noch schlimm genug./ra/DP/zb