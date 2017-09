Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum BER

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum BER:

"Es gibt also wieder einen Plan für den BER.



Bis Ende August 2018 soll der Problemflughafen fertig gebaut sein. Wenn alles gut geht, könnte er ein gutes Jahr später endlich eröffnen. Noch verweigert der Flughafenchef eine Aussage, wann der Flugbetrieb am BER beginnen soll. Es gibt also immer noch zu viele Risiken, die den Ablauf stören könnten. Weil Lütke Daldrup sich nicht in die Reihe der gescheiterten Flughafenchefs einreihen möchte, bleibt er vorsichtig. In diesen Tagen möchte er den Eindruck vermitteln, alles unter Kontrolle zu haben. Die große Frage lautet nun: Kann man ihm glauben? Wachsamkeit bleibt geboten. Aber wenn es wieder ein zielgerichtetes, strukturiertes Vorgehen gibt, um dem Skandal in Schönefeld ein Ende zu machen, ist das ein Fortschritt. Selbst wenn es noch bis 2019 dauert."/yyzz/DP/he