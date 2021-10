Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zum Ansturm am BER

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zum Ansturm am BER:

"Nach dem Milliarden-Desaster beim Bau lässt sich am Flughafen der deutschen Hauptstadt nun also das Chaos im laufenden Betrieb beobachten.



Wer schuld ist? Die Ferien und die vielen Flüge - und das aufwendige Corona-Prozedere. So jedenfalls lesen sich die Statements der Flughafengesellschaft. Doch die Zahl der Passagiere am BER liegt- eben wegen der Corona-Pandemie - immer noch deutlich unter den Abfertigungszahlen von Tegel und Schönefeld-Alt vor der Pandemie. Ein reibungsloser Flugverkehr sollte also gerade jetzt zu stemmen sein. Dass dies nicht gelingt, verdeutlicht die Konstruktionsdefizite des BER. Ein Jahr nach der Eröffnung mag es also absurd klingen: Doch der BER muss modernisiert werden. Bis dahin bleibt der BER vor allem eines: ein mit schicken Holzvertäfelungen verkleidetes Monument des Scheiterns."/yyzz/DP/nas