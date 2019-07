Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu schnellem Internet in der U-Bahn

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu schnellem Internet in der U-Bahn:

"Berlins Untergrund wird endlich digital: Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen alle U-Bahn-Tunnel schnelles Internet bekommen.



Es ist gut, dass Berlin in dem Segment aufrüstet. In anderen Metropolen ist die durchgehende Internetversorgung unter der Erde längst Standard. Gut ist auch, dass der Senat die Telekommunikationsfirmen in die Pflicht genommen hat, selbst und auf eigene Kosten für den technischen Ausbau zu sorgen. Zuvor war lange im Gespräch, dass sich das Land Berlin finanziell beteiligt. Das wäre grober Unfug gewesen, sind es doch vor allem die Anbieter Telekom, Telefónica und Vodafone, die von der besseren Erreichbarkeit ihrer Kundschaft unter der Erde profitieren. Die Politik muss nun dafür sorgen, dass die Zusagen der Unternehmen rasch umgesetzt werden. An der Technik hängt auch die Zukunft vieler Firmen."/yyzz/DP/he