Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu kostenlosem Schulessen

"Das Abgeordnetenhaus hat die Einführung eines kostenfreien Schulessens für alle Grundschüler beschlossen und zwar schon ab August.



Dabei ist vollkommen unklar, wie die räumliche Situation in den Schulen aussieht, noch, wie viele Schüler künftig in der Mensa essen wollen. Auch die Frage, ob die Caterer in der Lage sind, viele tausend Essen mehr zur Verfügung zu stellen, harrt noch einer Antwort. Und wenn an manchen Schulen dann doppelt so viele Schüler in die Mensa stürmen, ist noch nicht absehbar, ob alle Kinder in der vorgesehenen Zeitspanne auch zum Zuge kommen. Klar ist dagegen, dass die vorgesehenen fünf Millionen Euro für den Mehraufwand nicht reichen werden. Es bedarf keiner großen Fantasie um vorauszusehen, dass zum Schulanfang 2019/2020 viele Schüler zunächst hungrig nach Hause gehen werden."