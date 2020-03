Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Wohnungsbau

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Wohnungsbau:

"Der Verein "Neue Wege für Berlin" fordert die Hauptstädter ab sofort dazu auf, ihnen bekannte Bauvorhaben, die sich verzögern, zu melden.



Das Ziel der Aktion ist klar: Der Druck auf die politisch Verantwortlichen soll erhöht werden. Um den Bürgern die Mitarbeit schmackhaft zu machen, hat der Verein schon einmal die ersten zehn Bauvorhaben, die Berlins Behörden verzögert oder gleich gänzlich versenkt haben, aufgelistet. Es ist ja nie verkehrt, dem Senat in Sachen Wohnungsbau auf die Sprünge zu helfen, zumal schon heute 135.000 Wohnungen in Berlin fehlen, wie die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung selbst errechnet hat. Also liebe Berliner: Wischen Sie das Moos von den Bauschildern in Ihrem Kiez und geben Sie die Informationen fleißig weiter."/yyzz/DP/he