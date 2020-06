Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Umfrage Mietendeckel

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Umfrage Mietendeckel:

"Am 18. Juni vor einem Jahr hat der Berliner Senat die Eckpunkte eines Gesetzes verkündet, das die Wohnungsmieten in der Hauptstadt auf das zu diesem Zeitpunkt vertraglich vereinbarte Niveau einfriert.



Die guten Nachrichten zuerst: Der von der Wohnungswirtschaft vorhergesagte Kollaps ist bisher ausgeblieben. Allerdings drohen den Vermietern die erheblichen finanziellen Einbußen auch erst ab November. Und wer eine Wohnung neu anmietet, unterschreibt derzeit Verträge mit zwei Miethöhen. Ob das Gesetz den Mietern nützt, wird sich erst in vielen Monaten entscheiden. Bis dahin aber hat es der Berliner Baubranche bereits geschadet. Nur schade, dass die Quittung wohl nicht die Berliner Regierungskoalition bekommt - das Urteil der Richter wird voraussichtlich erst nach den Wahlen im September 2021 gesprochen."/yyzz/DP/he