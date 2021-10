Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Türkei

BERLIN (dpa-AFX) - 'Berliner Morgenpost' zu Türkei

Nicht nur die Bundesregierung, die gesamte EU steht in ihren Beziehungen zur Türkei vor einem Scherbenhaufen.



Die Hoffnung, die Türkei mit Zugeständnissen zu integrieren und an europäische Werte zu binden, hat sich einmal mehr zerschlagen. Erdogan geht seinen eigenen Weg. Er führt die Türkei weg von Europa, weg von der Demokratie. Wenn ausländische Diplomaten ihm nicht mehr nach dem Munde reden, setzt er ihnen den Stuhl vor die Tür. Den Kritikern im eigenen Land zieht Erdogan die Daumenschrauben immer weiter an. Er ignoriert das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der schon 2019 die sofortige Freilassung von Osman Kavala anordnete. Die EU-Kommission attestierte der Türkei jüngst Rückschritte in fast allen Bereichen. Es ist an der Zeit, Erdogan die Rote Karte zu zeigen./al/DP/zb