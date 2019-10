Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Sommerferien-Termine

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Sommerferien-Termine:

"Schule ist wichtiger als Urlaub.



"Schule ist wichtiger als Urlaub. Gute Lernbedingungen, zeitlich verteilte Klassenarbeiten und auch faire Vorbereitungszeiten für die Abiturprüfungen sollten Vorrang haben vor dem Interesse bayerischer Gasthofbetreiber oder schleswig-holsteinischer Ferienwohnungsvermieter an einer möglichst langen Ferien- und damit Hochsaison. Darum ist die Initiative der Länder Berlin und Hamburg richtig, die Sommerferien künftig in einem engeren Korridor starten zu lassen als bisher. Es sollte nicht wieder passieren, dass wegen einer Ferientermin-Rotation ein Schuljahr mal eben einen Monat kürzer wird als das vorherige. Sommerferien sind fast keine Sommerferien mehr, wenn Lehrer und Schüler den Hochsommer-Monat August in überhitzten Räumen schuften müssen."