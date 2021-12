Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu RKI-Chef Lothar Wieler

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu RKI-Chef Lothar Wieler:

"Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach sind die Festtage kein Treiber der Pandemie. Für RKI-Präsident Lothar Wieler ist es bloß eine Zeit trügerischer Sicherheit. Während das RKI eigenständig an die Öffentlichkeit geht, sieht der Minister in der Behörde eine wissenschaftliche Beraterin, die sich mit dem Ministerium optimiert abstimmen soll. Gut möglich, dass Bund und Länder im Januar die Tatenlosigkeit zu Weihnachten bereuen und sich wünschen werden, sie wären dem RKI-Präsidenten gefolgt. Wieler machte sich für Maßnahmen stark, von denen das RKI überzeugt war und die Lauterbach aber gerade erst politisch ausgeschlossen hatte. Das gespaltene Votum irritiert, weil Lauterbachs Autorität beschädigt wird und sich Wielers weiteres Schicksal auf tragische Weise abzeichnet: als Kassandra in der Pandemie."