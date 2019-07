Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Mietendeckel

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Mietendeckel:

"Es gibt ein Sprichwort aus der Immobilienwirtschaft, das nahezu jeder kennt.



Es lautet "Lage, Lage, Lage" und bringt auf den Punkt, was den Wert einer Immobilie wesentlich bestimmt. Ob eine Wohnung jwd liegt oder in begehrter City-Lage, macht einen großen Unterschied. Geht es nach dem vom Berliner Mieterverein ausgearbeiteten Mietendeckel, soll das der Vergangenheit angehören. Ob der Altbau in Prenzlauer Berg oder in der Spandauer Wilhelmstadt steht, soll keine Rolle mehr spielen. Für beide soll die gleiche Höchstmiete von 5,99 Euro je Quadratmeter gelten. Profitieren würden davon vor allem die Bewohner teurer innerstädtischer Kiezlagen. Gerade dort sind aber besser verdienende Berufsgruppen wie Lehrer, Ärzte und Anwälte stark vertreten. Ob gerade diese sich in hilfsbedürftiger Notlage befinden, darf bezweifelt werden."/al/DP/he