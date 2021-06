Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Meisterprüfungen

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Meisterprüfungen:

"Die rückläufige Zahl erfolgreich abgelegter Meisterprüfungen im Berliner Handwerk hat das Potenzial zu einer ausgewachsenen Krise.



Weil der Nachwuchs fehlt und nur geprüfte Meister in vielen Gewerken einen eigenen Betrieb haben dürfen, droht durch den fortschreitenden demografischen Wandel spätestens dann ein Engpass, wenn alteingesessene Handwerksmeister in den Ruhestand gehen und keinen Nachfolger für die Betriebsübernahme finden. Noch ist es nicht so weit. Die Zeit sollten Politik und Handwerk nutzen, um zu werben und die Rahmenbedingungen attraktiver zu machen. Berlin sollte wie andere Bundesländer auch einen Meisterbonus einführen, der gezahlt wird, wenn Prüfungen bestanden sind. Darüber hinaus gilt es, die Rahmenbedingungen attraktiv zu halten. Trotz öffentlicher Förderung schrecken zum Beispiel hohe Lehrgangskosten ab. Die FDP schlägt nun vor, dass die Meisterlehrgänge entgeltfrei sein sollten. Das kann ein Weg sein. Weitere Ideen werden nötig sein, damit den Meistern im Handwerk die Trendwende gelingt."/ra/DP/he