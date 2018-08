Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Medikamentenskandal

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Medikamentenskandal:

"Viel zu lange schaut sich Brandenburgs Ministerpräsident Woidke das Chaos im Gesundheitsministerium, Golzes hilflose Erklärungsversuche und die juristischen Fehler im Umgang mit der Firma Lunapharm schon an.



Denn es ist wirklich ein Skandal, was da in Brandenburg passiert ist. Nun will die Ministerin abwarten, bis die Ergebnisse der Task Force vorliegen. Aber warum hinwarten? Zählt in diesem Fall nicht auch die politische Verantwortung? Die politische Verantwortung für den Pharmaskandal hat Diana Golze. Und es geht hier wahrlich nicht um eine Kleinigkeit, sondern um unwirksame Medikamente für Krebspatienten. Gesundheitsministerin Golze sollte, ja, sie muss zurücktreten - besser heute als morgen. Und wenn sie es nicht tut, muss Woidke sie entlassen. Besser heute als morgen."