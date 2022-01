Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Karstadt am Hermannplatz

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Karstadt am Hermannplatz:

"Dass SPD-Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel angekündigt hat, die Pläne der Signa Holding des österreichischen Investors René Benko binnen 100 Tagen in einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu gießen, schmeckt vielen an der roten und grünen Basis so gar nicht. Inwieweit Senat und das Berliner Abgeordnetenhaus Geisels Beschleunigungsvorhaben nun mittragen werden, wird sich also bereits im März 2022 zeigen. Für Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kann das zur echten Bewährungsprobe werden. Sie hatte angekündigt, mit einem 100-Tage-Programm die wichtigsten Vorhaben des Senats anzuschieben. Wenn der Neustart bei dem seit Jahren feststeckenden Bauvorhaben am Hermannplatz gelingen sollte, wäre das ein echter Coup für den Bausenator und die Regierungschefin."/yyzz/DP/he