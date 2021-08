Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Inzidenzwert 50

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Inzidenzwert 50:

"Die 50er-Marke als Grenzwert soll aus dem Infektionsschutzgesetz gestrichen werden.



Die Bundesregierung will die Hospitalisierungsrate zum neuen Richtwert machen, also die Zahl der Neuaufnahmen von Corona-Patienten. Zunächst einmal ist noch offen, wie hoch der Wert sein soll. Und: Wer sich an der Hospitalisierungsrate orientiert, verliert wertvolle Zeit im Kampf gegen die Pandemie. Es drängt sich deshalb der Verdacht auf, dass der Verzicht auf die Inzidenz auch wahltaktisch motiviert ist. Umso mehr, als im Bundesland des Kanzlerkandidaten Armin Laschet die Inzidenz wieder bei über 100 liegt, in Leverkusen sogar über 200. Bundesländer wie Mecklenburg-Vorpommern und Berlin setzen auf Corona-Ampeln, die neben der Zahl der Neuinfektionen auch die Infektionsdynamik und die Zahl der Intensivbettenbelegung anzeigen."