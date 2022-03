Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Internationaler Funkausstellung

BERLIN (dpa-AFX) - Die "Berliner Morgenpost" zu Internationaler Funkausstellung:

"Intern wird Messechef Martin Ecknig noch immer nachgesagt, dass er mit der neuen Branche, in der er nun tätig ist, fremdelt. Er muss nun zeigen, dass er der richtige Mann für den Job ist. Das betrifft nicht nur die Zukunft der Internationalen Funkausstellung IFA, die nun unsicher ist. Dass es so weit kam, wird allem dem früheren Messechef Christian Göke zugeschrieben. Göke kennt sich im Messegeschäft gut aus, hat Kontakte, weiß aus seiner langjährigen Tätigkeit um jede Kennzahl der Berliner Messe und ihres Geschäfts. Dass sein Engagement in Sachen IFA Fragen aufwirft und Kritik hervorruft, muss er sich gefallen lassen. Berlin jedenfalls wird nicht alles mit sich machen lassen. Dennoch steht für Ecknig und Vorgänger Göke viel auf dem Spiel - und so wird die Zukunft der IFA auch zur Charakterfrage."