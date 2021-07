Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Grüner Mietenschutzschirm

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Grüner Mietenschutzschirm:

"Der von der Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch vorgelegte Mietenschutzschirm gibt Rätsel auf.



Nachdem der Berliner Mietendeckel gescheitert ist, will die Bewerberin um das Amt der Regierenden Bürgermeisterin erreichen, dass Wohnungsunternehmen freiwillig fünf Jahre lang auf Mieterhöhungen verzichten und weitgehende soziale Zugeständnisse eingehen. Als Gegenleistung winken den Vermietern Anreize wie ein vergünstigter Erbbauzins und mehr Förderung bei energetischer Modernisierung. Das klingt immerhin nach dem Dialog, den Berlin dringend braucht, um die Probleme am Wohnungsmarkt zu lösen. Doch zugleich erklärte die Politikerin, sie werde beim Volksentscheid "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" mit Ja stimmen. Den Wunsch nach einem besseren Miteinander kann man daraus schwerlich ableiten."/ra/DP/he