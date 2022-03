Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Fahrradstraßen und Busspuren

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Fahrradstraßen und Busspuren:

"Im Schneckenrennen um die Einrichtung neuer Radwege und Busspuren hat Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) nun einen Paradigmenwechsel angekündigt. Statt in vielen Jahren soll die Umsetzung jetzt schon in wenigen Monaten geschehen. Dabei setzt sie auf die Zusammenarbeit mit den Bezirken. Diese Erfolgsmeldung lässt die Frage aufkommen, was die ausgeschiedene Verkehrssenatorin Regine Günther in den vergangenen fünf Jahren gemacht hat. Dass zuständige Behörden zusammenarbeiten, statt sich gegenseitig mit Schuldzuweisungen zu überziehen oder zu blockieren, sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Die neue Zusammenarbeit also als Erfolg zu verkaufen, wirft ein schlechtes Bild auf die Bemühungen der vergangenen Jahre, die Verwaltung insgesamt schlagkräftiger aufzustellen. Das Miteinander scheint immer noch die Ausnahme darzustellen. Das ist bitter."/kkü/DP/he