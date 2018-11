Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Diesel-Fahrverbote auf der Stadtautobahn

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Diesel-Fahrverbote auf der Stadtautobahn:

"Nachdem die Deutsche Umwelthilfe per Gericht Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge auf Straßen in der Innenstadt durchgesetzt hat, sieht der Verein nun große Chancen, dass auch Teile der Berliner Stadtautobahn gesperrt werden.



Aber würde die Autobahn für ältere Dieselfahrzeuge grundsätzlich verboten, würde sich der Verkehr Schleichwege suchen. Dann droht der Dauerstau und den Anwohnern schlechte Luft. Dann müsste der Senat auch die Ausweisung ganzer Fahrverbotszonen prüfen. Das ist das eigentliche Ziel der Deutschen Umwelthilfe. Sie will solche Zonen. Aber ist das verhältnismäßig? Kann eine Millionenstadt ohne Lieferverkehr, ohne Taxen, ohne Individualverkehr funktionieren? Nein. Es muss Hardware-Nachrüstungen auf Kosten der Hersteller und einen zeitlichen Übergang zu einer modernen Mobilität geben."