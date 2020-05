Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu CDU in Umfragewerten

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu CDU in Umfragewerten:

"Es ist eine Überraschung: Auch in Berlin liegt, so hat es das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag unserer Zeitung und der RBB-Abendschau ermittelt, derzeit die CDU in der Wählergunst vorn.



23 Prozent würden für die Berliner CDU stimmen, wenn am Sonntag ein neues Abgeordnetenhaus gewählt würde. Die Berliner CDU darf sich für ein solches Ergebnis zuallererst bei Angela Merkel, aber sicher auch bei Markus Söder, dem bayerischen Ministerpräsidenten, oder bei Jens Spahn, dem Gesundheitsminister, bedanken. Die Bundeskanzlerin und die Unionspolitiker erzielen für ihr Agieren in der Corona-Krise hohe, teils sehr hohe Zustimmungswerte, davon profitiert auch die Berliner CDU. In solch unsicheren Zeiten wünschen sich die meisten Menschen klare Entscheidungen, keinen Streit und vor allem keine Experimente."/ra/DP/he