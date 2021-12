Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Business Class im öffentlichen Nahverkehr

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zu Business Class im öffentlichen Nahverkehr:

"Wenn es einen Konsens gibt, dann wohl der, dass der öffentliche Personennahverkehr in Berlin gestärkt werden soll. Nur ist das Angebot allein nicht immer ausschlaggebend, um einen Autofahrer zum Umsteigen zu bewegen. Hier spielt auch der Komfort eine Rolle. Die Idee, mit einer Business Class vor allem Besserverdiener zu motivieren, das Auto stehen zu lassen, sollte zumindest näher betrachtet werden. Es wären Investitionen nötig, S- oder U-Bahnen in Teilen so umzurüsten, dass sich teure Premiumtickets rechtfertigen ließen. Und es wäre ein Balance-Akt, ein Erste-Klasse-Angebot zu etablieren, gleichzeitig aber eine möglichst hohe Kapazität für Inhaber regulärer Fahrkarten zu bewahren. Dennoch darf eine Politik, die den Anspruch einer Mobilitätswende ernst nimmt, eigentlich keine Idee ignorieren."/ra/DP/he